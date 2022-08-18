Земфира анонсировала концертный тур Borderline Tour – 2022 без городов России

фото: Сергей Бобылев, ТАСС

Новый концертный тур певицы Земфиры пройдет за рубежом с 9 октября по 3 ноября 2022 года в одиннадцати городах, об этом сообщается на официальном сайте исполнительницы.

"Borderline Tour – 2022. Билеты в продаже с 22 августа", – уточняется на портале.

Выступления пройдут в Лимассоле, Тель-Авиве, Стамбуле, Вене, Праге, Оффенбахе, Гамбурге, Берлине, Париже, Гааге и Лондоне. Выступления в России, судя по данным на сайте, не запланированы.

Напомним, в феврале прошлого года Земфира после восьмилетнего перерыва выпустила альбом "Бордерлайн", состоящий из 12 треков, а в июле представила мини-альбом "Ах", в который вошли четыре песни.

Ранее сообщалось, что концерт Земфиры в день начала военной спецоперации обернулся скандалом. Страницы Земфиры и Ренаты Литвиновой атаковали пользователи, возмущенные тем, что концерт состоялся в первый день военной спецоперации на Украине, когда многие звезды отказались выходить на сцену.