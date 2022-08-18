Оборонное ведомство Эстонии рассылает предварительные указания об изъятии автомобилей в случае военного положения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оборонное ведомство Эстонии начало рассылку уведомлений собственникам частных автомобилей о принудительном изъятии транспортных средств в пользу Сил обороны в случае объявления в республике военного положения.

Как передает издание Eesti Ekspress, уведомления оборонного ведомства «распространяются на четырехколесные автомобили категории N1G» внедорожники весом не более 3,5 тонн, среди которых издание называет Land Cruiser, Toyota Hilux, Audi Q7, Porsche Cayenne, BMW X5 и X6, в также ряд других кроссоверов.

«Департамент оборонных ресурсов рассылает собственникам больших внедорожников класса "люкс" предварительные решения о принудительном использовании транспортных средств», - передает издание, отмечая, что содержание этих указаний представляет собой «информацию для внутреннего пользования».

Отмечается, что на практике такие уведомления означают, что в случае объявления в стране военного положения данные автомобили будут принудительно переданы в использование Сил обороны Эстонии.