Минобороны Тайваня сообщило,что Китай направил 51 самолет и шесть военных кораблей к острову Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Тайваня сегодня, 18 августа, зафиксировали приближение к острову 51 самолета и шести военных кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства Тайваня.

"По данным на 17.00 (12.00 по московскому времени) 18 августа, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 51 самолета и шести кораблей в морском и воздушном пространстве возле Тайваня", - уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что Китай требует от Соединенных Штатов прекратить любые официальные контакты с Тайванем, а также переговоры по поводу официальных торгово-экономического соглашения между Вашингтоном и Тайбэем, Пекин готов к принятию решительных мер для защиты своего суверенитета. Об этом заявил в ходе брифинга сегодня, 16 августа, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ранее МИД Китая выразил протест после прибытия Пелоси на Тайвань.

Напомним, самолет спикера конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя (Тайвань) 2 августа 2022 года.