Убившего знакомого мужчину задержала полиция в Москве

Подозреваемого в убийстве мужчину 1975 года рождения задержала полиция. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 18 августа, в Москве задержали подозреваемого в убийстве своего знакомого, тело которого обнаружили в помещении на улице Ивана Сусанина. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва», со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлию Иванову.

По имеющейся у следователей информации, ночью 18 августа подозреваемый и ныне погибший распивали спиртное, но во время застолья мужчины поссорились и завязалась потасовка. Тело убитого было обнаружено с множеством колото-резаных ран.

Подозреваемого в убийстве мужчину 1975 года рождения задержала полиция. По словам Ивановой, вскоре он будет доставлен в отделение, где следователи начнут допрос. Тимирязевским межрайонным следственным отделом уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее KP.RU сообщал о другом задержании приезжего, который попытался убить знакомого в общежитии Можайского района Москвы. Пострадавший получил удар ножом в шею, но его вовремя обнаружили и вызвали бригаду скорой помощи, благодаря чему мужчина и выжил.