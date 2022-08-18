Центробанк РФ дал советы россиянам по хранению сбережения в валюте на фоне санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российским гражданам, которые хранят часть денег в валюте стран, применивших антироссийские ограничения, рекомендовали обдумать открытие счета за границей на фоне действующих санкций. Такое совет дали в Telegram-канале «Финансовая культура», созданном Центробанком РФ.

«Если для вас важно хранить деньги в России, то лучше использовать те валюты и инструменты, которые не могут попасть под санкции и быть заблокированы», - рекомендовал эксперт.

В регуляторе отметили, что российским гражданам, которые предпочитают хранить средства в России, лучше использовать валюты и инструменты, которые не могут попасть под санкционные ограничения, а также быть заблокированы. Специалист также отметил, что россиянам необходимо принять решение о том, что им принесет большую выгоду - хранение средств в долларах, однако с комиссией, или в рублях и без нее.

«Взвесьте, что будет для вас выгоднее - сохранить средства в долларах, но платить комиссии, рассчитывая на более выгодный курс в будущем, или поменять на рубли при текущем курсе, но избежать комиссий», - советует специалист.