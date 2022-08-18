Чебоксары вошли в ТОП-15 ESG-рейтинга городов России

При этом, по Поволжью столица Чувашии занимает второе место. Столь высокое место в рейтинге способствует реализация одного из шести проектов фронтального развития региона «Волга – экологический прорывной регион ESG», в рамках которого запланировано создание собственного карбонового полигона в акватории водохранилища Чебоксарской ГЭС. Как отмечает Глава республики Олег Николаев, сейчас стоит задача — изучить возможности нейтрализации углекислого газа водной средой. Очистка водоема даст возможность получить около 400 тыс. кубических километров дополнительной воды, в том числе для выработки электроэнергии для Чебоксарской гидроэлектростанции.

Сейчас республика активно включается в климатическую повестку. По инициативе Олега Николаева уже подписано трехстороннее соглашение с Мордовией и Ульяновской областью по вопросам карбоновых полигонов. Оператором по созданию полигона в Чувашии выступил ЧГУ им. И.Н. Ульянова.

Министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов также рассказал, что сейчас проводится большая работа по всем направлениям национального проекта «Экология»: строятся и реконструируются очистные сооружения, рекультивируются свалки ТКО, проводятся экологические акции и мероприятия.