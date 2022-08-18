МИД России обвинил США в покрывательстве обстрелов Украиной Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США и Запад покрывают действия Украины по обстрелу Запорожской АЭС, они хотят перевести ответственность за ситуацию вокруг станции и с отправкой миссии МАГАТЭ на Россию, такая позиция безответственна, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

"Глубокую тревогу вызывает не только безрассудство Украины, но и стремление американцев и европейцев любой ценой прикрыть своих подопечных, затушевать бесчинства, которые творят укронацисты. Не имеет разумного объяснения преступное попустительство западных стран в отношении украинских обстрелов и ракетных ударов по Запорожской АЭС", - заявил Нечаев в ходе брифинга.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 августа 2022 года можно прочитать здесь.