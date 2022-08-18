Беспилотники будут транслировать ситуацию на Запорожской АЭС в режиме онлайн

Запорожская Атомная электростанция расположена на берегу Днепра в городе Энергодаре Фото: REUTERS

Беспилотные летательные аппараты будут транслировать ситуацию на Запорожской атомной электростанции, где, по информации Минобороны России, планируется провокация украинских войск, сообщили журналистам в администрации Запорожской области.

Напомним, сегодня Минобороны России сообщило, что Украина готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС 19 августа 2022 года для обвинения России в техногенной катастрофе. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина занимается ядерным шантажом в ситуации с Запорожской АЭС.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 августа 2022 года можно прочитать здесь.