Орбан высказался о последствиях спецоперации на Украине для Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что специальная военная операция России на Украине приведет к ослаблению Европейского союза и окончанию эпохи «превосходства западных стран».

«Выигрывают те, у кого есть собственные источники энергии. Россиянам выгодно. Импорт Евросоюза из России сократился на четверть, а доходы "Газпрома" удвоились», - заявил глава венгерского правительства интервью немецкому изданию Tichys Einblick.

Среди прочего Орбан отметил, что санкционная политика Европейского союза «не смогла дестабилизировать» Москва, при этом нанесла «колоссальный ущерб» экономике самого Евросоюза. Также он обратил внимание на то, что значительное число стран мира не поддержали Вашингтон и Брюссель по украинскому вопросу, указав на Китай, Индия, Бразилию, ЮАР, арабские и африканские государства.

По его словам, у западных стран явно не получается «выиграть это вооруженное противостояние» и «военным путем».