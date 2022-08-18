Wildberries направила заявку на регистрацию бренда "Ягодки" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Wildberries направила заявку на регистрацию бренда "Ягодки", который до этого использовал в рамках рекламной акции, об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании.

"Во избежание регистрации этого названия со стороны не имеющих к нему отношения лиц и компаний после маркетинговой акции решили закрепить его за собой", - отметили в компании в ответ на вопрос о регистрации бренда "Ягодки".

Ранее сообщалось, что Маркетплейс Wildberries принял решение о смене названия своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Теперь на главной странице сайта можно увидеть название "Ягодки", однако ссылка, которая ведет к сайту, по-прежнему осталась с названием Wildberries.

Также KP.RU писал, что новое название сайта Wildberries русскоязычное "Ягодки" стало частью маркетинговой компании. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса, где не стали подтверждать и опровергать сообщение о смене названия сайта на постоянной основе.