Пушков рассказал об опасном "синдроме Варшавы" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Национального банка Польши Адама Глапиньского о том, что Берлин намерена вернуть свои бывшие земли в пределах границ его страны.

По словам члена Совета Федерации РФ, Польша «с разбега влетает в предвоенную ситуацию», когда проявляет открытую враждебность к России, выдвигая одновременно бесконечные претензии к Германии. Пушков полагает, что Варшава так и не осознала крупных ошибок, продолжая наступать на грабли.

«Конечно, Германия сейчас другая. И ФРГ, и Польша входят в ЕС и НАТО. Но показателен синдром Варшавы, все время наступающей на одни и те же грабли - в силу амбиций, несоразмерных объективной роли и весу Польши», - написал парламентарий в своем Telegram-канале

Ранее глава Национального банка Польши заявил, что возвращение бывших земель, которые сегодня принадлежат республике, является планом по «реализации основных национальных интересов, о которых Берлин заботится уже несколько десятилетий». По его словам, выход Великобритании из Европейского союза открыл путь для осуществления подобного плана.

Глапиньский также заявил, что «имперские, экономические интересы» ФРГ заключаются в создании европейского государства, отметив, что эту идею поддерживает бывший глава Евросовета, бывший премьер Польши и нынешний глава оппозиции Дональд Туск.