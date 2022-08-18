Теодор Курентзис при поддержке ВТБ создал проект «Коллекции Михаила и Ивана Морозовых. Музыкальное измерение» для ГМИИ имени Пушкина

В ГМИИ им. А.С. Пушкина проходит выставка «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых», посвященная знаменитым российским меценатам. Теперь она «зазвучит» по-новому: 18 августа стартовал проект «Музыкальное измерение», созданный Теодором Курентзисом и музыкантами его оркестром musicAeterna. Известный дирижер вместе с резидентами musicAeterna Алексеем Ретинским и Фёдором Леднёвым составили плейлисты, которые позволят посетителям выставки увидеть великие полотна с неожиданной стороны. Плейлисты и описания к ним размещены на сайте поекта.

Музыканты разработали несколько маршрутов по залам музея. Стоя перед определенной картиной и слушая специально подобранный к ней саундтрек, зрители глубже погружаются в мир живописи и начинают лучше понимать, что художник хотел выразить своим произведением.

Художественная коллаборация оркестра musicAeterna и ГМИИ им. А.С. Пушкина состоялась по инициативе банка ВТБ. Кроме того, ВТБ является генеральным спонсором выставки «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых». Подобный музыкальный проект - это еще одна возможность для зрителей посмотреть на знакомые шедевры новыми глазами, считает старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева.

- Банк ВТБ много лет активно участвует в культурной жизни России, поддерживая в рамках социальной программы «Культурная страна» и ГМИИ им. А.С. Пушкина, и коллектив musicAeterna. Для нас это не первая художественная коллаборация с нашими партнерами, - рассказала Наталья Кочнева. - Мы видим огромный интерес к подобным проектам, они помогают глубже понять представленную на выставке эпоху, искусство, людей, позволяют насладиться синергией изобразительного искусства и музыки.

Кроме плейлистов в проект «Музыкальное измерение» также вошли подкасты о музыке и истории изобразительного искусства, мнения экспертов и выступления музыкантов в экспозициях выставки.

- Мы с большим интересом подошли к созданию музыкальных маршрутов для выставки коллекций Морозовых в Пушкинском музее, чтобы у посетителей была возможность наиболее полно почувствовать дух этого времени, открыть новые грани произведений искусства, возвращаясь в музей снова и снова, - рассказал дирижер musicAeterna Фёдор Леднёв.

В экспозицию выставки вошли 230 произведений живописи, графики, скульптуры и керамики, а также документы, письма и книги из личной библиотеки Ивана Морозова.

- Уникальность этой выставки заключается в том, что она не просто представляет нам шедевры импрессионизма и искусства конца XIX – начала XX века, не только воссоздает две великие коллекции братьев Михаила и Ивана Морозовых, но передает сам характер этих коллекций, делает видимым «взгляд собирателя», - подчеркнула музейный куратор выставки Александра Данилова. - Другой важной идеей выставки является тема ансамбля: мы видим, как сделанные в разное время покупки складывались в голове коллекционера в единое целое «идеального музея». Музыкальный проект органично продолжает обе эти линии, связывая прошлое и современность.

Выставка «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» будет открыта в ГМИИ им. А.С. Пушкина до 30 октября 2022 года.