В МИД России назвали визит сенаторов Конгресса США на Тайвань провокацией

В российском МИД назвали провокационным визит делегации конгрессменов США на Тайвань. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Визит делегации американских конгрессменов на Тайвань является неуклюжей провокацией. Об этом заявил в четверг 18 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев во время брифинга. Трансляция брифинга доступна здесь.

По словам Нечаева, Вашингтон таким образом пытался оказать давление на Китай, но не достиг цели.

«Мы рассматриваем недавние поездки делегаций Конгресса США как явную и неуклюжую провокацию американских властей, нацеленную на всестороннее сдерживание Китая и оказание на него дополнительного давления», - сказал Иван Нечаев, подчеркнув, что Москва придерживается позиции «одного Китая» и считает урегулирование ситуации в Тайваньском проливе внутренним делом КНР.

Напомним, китайский дипломат Лю Сяомин назвал «опасным ходом» новый визит делегации конгресса США на Тайвань.

Ранее Тайвань посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, это вызвало резкую реакцию Пекина.