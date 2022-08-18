Курс доллара опустился ниже 59 рублей впервые с 26 июля 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже в четверг, 18 августа, опускался ниже 59 рублей, что произошло впервые с 26 июля текущего года, а евро опускался ниже 60 рублей, впервые с 27 июля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным биржи на 15:19 по московскому времени, курс американской валюты снижался на 2,97% - до 58,94 рублей, а курс евро в 14:50 мск опускался на 2,83%, и европейская валюта стоила 59,92 рубля.

К 15:38 мск курс доллара замедлил свое падение до 59,16 рублей (-2,62%), а курс европейской валюты находится на отметке 59,89 рублей (-2,88%).

Напомним, согласно прогнозам аналитиков, в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Как писал сайт KP.RU, по мнению специалистов, к концу декабря текущего года минимальное значение российской валюты составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро, а максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.