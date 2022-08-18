В результате обстрела ВФУ в Светлодарске погибли два человека

ВСУ обстреляли Светлодарск, погибла 14-летняя девочка. Фото: REUTERS

Два человека погибли в четверг 18 августа при обстреле со стороны Украины. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной республики, уточнив, что среди погибших есть ребенок – 14-летняя девочка. Также сообщается о 12 раненых в результате обстрела гражданских.

«По уточненным данным, в результате обстрела ВФУ в Светлодарске получили ранения 12 мирных жителей и еще 2 человека погибли, включая девочку-подростка 2008 г.р», - говорится в сообщении штаба территориальной обороны.

Ранее сообщалось, что 8 августа украинские боевики обстреляли Светлодарск в ДНР. В результате ранения получили трое мирных жителей, были повреждены два детсада, гостиница и ресторан. Сообщалось, что боевики атаковали город около двух часов ночи. В 10-этажной гостинице разрушили верхние этажи, здание ресторана неподалеку уничтожили полностью.