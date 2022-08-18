Россия направила ноту протеста в МИД Эстонии из-за сноса памятника танку Т-34 в Нарве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва направила ноту протеста в Министерство иностранных дел Эстонии из-за сноса танка - памятника Т-34, а также еще шести советских монументов, расположенных в эстонском городе Нарва. Такое заявление в четверг, 18 августа, сделали в российском внешнеполитическом ведомстве.

«В этой связи направили соответствующую ноту протеста в МИД Эстонии», - сказано в распространенном комментарии заместителя директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Ивана Нечаева.

Российский дипломат также заявил, что «эстонские горе-политики объявили курс на тотальную ликвидацию всего мемориального наследия советского периода», назвав акцию в Нарве «позорной» и циничной.

Напомним, в минувший вторник, 16 августа, правительство Эстонии объявило о решении перенести танк - памятник Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, который расположен в поселке Виймси под Таллином. Как писал сайт KP.RU, позже в тот же день премьер-министр республики Кая Каллас сообщила о планах по переносу еще шести советских монументов, отметив также, что танк - памятник демонтируют по соображениям внутренней безопасности.