В МИД России оценили возможность прямого столкновения с США и НАТО

В российском МИД заявили, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах Москвы. Фото: REUTERS

Россия не рассматривает возможность прямого столкновения с США и НАТО, такой вариант развития событий не в интересах Москвы. Об этом заявил в четверг 18 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев во время брифинга. Трансляция брифинга доступна здесь.

«Прямое столкновение с США и НАТО не в наших интересах», - сказал Нечаев, подчеркнув, что как ядерная держава Россия действует и продолжит действовать максимально ответственно.

Также представитель российского дипломатического ведомства отметил, что вооруженные силы РФ оснащены современным и высокоточным оружием, которое в полной мере позволяет реализовывать цели и задачи в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что российский МИД назвал неприемлемым предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции.