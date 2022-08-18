Посол КНДР заявил, что Пхеньян продолжит поддерживать все меры России в ситуации вокруг Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в России Син Хон Чхоль заявил, что Северная Корея поддерживала и будет далее поддерживать все меры российского руководства в связи с событиями на Украине.

«Мы как в прошлом, так и в дальнейшем будем поддерживать все меры, принимаемые правительством России в связи с событиями на Украине», - сказал дипломат, заявив, что Москва дает вынужденный жесткий ответ западным странам, а также добивается больших успехов в вопросе обеспечения собственной безопасности.

Чхоль заявил, что Северная Корея отмечает большие успехи России в вопросе обеспечения безопасности. «Российский народ добивается больших успехов в осуществлении справедливого дела для защиты достоинства, безопасности и прав на развитие страны, мужественно преодолевая встающие на пути всевозможные трудности и испытания», - заявил он.

Напомним, ранее Северная Корея признала независимость Луганской Народной Республики (ЛНР), а позже Донецкой Народной Республики (ЛНР).