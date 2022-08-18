NYP: новое заявления Путина о США напугало Вашингтон

В США обеспокоены сближением Москвы и Пекина в сфере безопасности. Фото: REUTERS

Официальный Вашингтон напуган заявлением президента России Владимира Путина, который охарактеризовал американские действия на Тайване «наглой демонстрацией неуважения к суверенитету». Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, пишет в четверг 18 августа The New York Post.

По словам Прайса, факт сближения позиций России и Китая в вопросах безопасности и международного порядка вызывает тревогу у Соединенных Штатов.

«Это вызывает озабоченность потому, что резко противоречит основам международной системы, которые существовали в течение восьми десятилетий после окончания Второй мировой войны», - сказал Прайс.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая на международной конференции по вопросам безопасности в Москве во вторник 16 августа, заявил, что «Американская авантюра в отношении Тайваня — это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире».

Путин также назвал визиты американских конгрессменов на Тайвань «наглой демонстрацией неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам».

NYP напомнила, в среду Нед Прайс озвучил мнение Госдепа о том, что недавние действия Китая «подорвали статус-кво» и угрожают «миру и стабильности в Тайваньском проливе».