Глава МИД Италии обвинил Медведева "во вмешательстве" в парламентские выборы страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо обвинил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева во «вмешательстве» в парламентские выборы, которые состоятся 25 сентября 2022 года. Таким образом глава внешнеполитического ведомства отреагировал на призыв российского политика к европейцам в ходе предстоящих выборов наказать свои правительства «за глупость».

«Вмешательство российского правительства в итальянские выборы действительно вызывает беспокойство. Пусть итальянские политические силы четко и без робости дистанцируются от российской пропаганды», - приводит слова итальянского министра агентство ANSA.

Кроме того, по его словам, Медведев якобы дал четкие указания о том, за кого голосовать. Ди Майо имел в виду евроскептичную партию «Братья Италии».

Ранее, зампред Совбеза РФ назвал голоса избирателей мощным рычагом воздействия даже на самых «отмороженных политиканов», заявив, что европейцы могут призвать «своих недоумков» к ответу. По его словам, зимой в компании с Россией будет гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей.