Авиаэксперт назвал достаточной компенсацию в 2,5 млрд рублей закрытым из-за спецоперации аэропортам России Фото: Мария ЛЕНЦ

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев оценил сумму компенсации, которую правительство намерено выделить закрытым из-за спецоперации аэропортам страны.

Речь идет о воздушных гаванях юга и центра России. Им перечислят сумму в 2,5 млрд рублей. Такие цифры назвал премьер-министр Михаил Мишустин, и она является достаточной для покрытия убытков от простоя.

- Все эти предложения были подготовлены с участием самих аэропортов и профильных ассоциаций. Выделяемая сумма в целом отвечает масштабам потерь аэропортов, — сказал эксперт в беседе с «Ридусом».

Например, в аэропорту Симферополя, назвали субсидии «очень важными и своевременными». Так как из-за полного отсутствия рейсов воздушная гавань теряет все доходы.

- Субсидии помогут сохранить высококвалифицированных специалистов и поддерживать инфраструктуру в готовности к обслуживанию рейсов сразу после снятия ограничений, - сказали в воздушной гавани.