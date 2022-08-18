Турция будет восстанавливать разрушенную в ходе украинского конфликта инфраструктуру

Турция примет участие в восстановлении инфраструктуры Украины. Фото: Иван МАКЕЕВ

Турция будет восстанавливать инфраструктуру Украины, пострадавшую в ходе конфликта. Об этом в четверг 18 августа сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Меморандум о взаимопонимании в вопросах восстановления украинской инфраструктуры подписан во Львове. С украинской стороны документ подписал министр инфраструктуры Александр Кубраков, с турецкой – министр торговли Мехмет Муш, сообщается в Telegram украинского ведомства. Меморандум предусматривает участие турецких бизнес-структур и государственных организаций в работах по восстановлению Украины.

«Уже в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа по вопросам восстановления, где будем прорабатывать механизмы привлечения турецких инвестиций, а также развивать конкретные проекты для сотрудничества», - отметили в украинском министерстве, добавив, что ожидают от Анкары участия в конкретных проектах восстановления инфраструктуры, консультационной и технической помощи.

Напомним, в четверг 18 августа во Львове состоялась встреча президентов Украины и Турции. Зеленский и Эрдоган обсудили военное сотрудничество и ситуацию вокруг Запорожской АЭС.