В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами

В Белгородской области горит склад боеприпасов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белгородской области в четверг 18 августа загорелся склад с боеприпасами. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами», - написал Гладков в Telegram, добавив, что жертв нет, также никто не пострадал.

По словам Гладкова, из-за инцидента пришлось вывезти на безопасное расстояние жителей двух сел.

«Глава округа вывозит жителей сёл Тимоново и Солоти на безопасное расстояние», - сообщил губернатор.

Причину пожара предстоит установить специалистам.

Напомним, ранее сообщалось, что в апреле 2022 года в Белгородской области в районе села Старая Нелидовка загорелся склад боеприпасов. Возгорание удалось потушить, не допустив разрушения построек. Также сообщалось, что люди не пострадали.