Бывший нападающий «Зенита» Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор»

Артем Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Футболист Артем Дзюба, бывший нападающий «Зенита», подписал контракт с футбольным клубом «Адана Демирспор». Сообщение об этом появилось в Twitter турецкой команды в четверг 18 августа.

«Артем Дзюба в нашем аданском Демирспоре!», - сказано в сообщении.

33-летний Дзюба подписал контракт на один сезон, соглашение может быть продлено еще на один.

Напомним, экс-зенитовца «сватали» в Турцию, в Венгрию и даже в Америку.

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Ранее сайт KP.RU рассказывал, как Артем Дзюба оригинально попрощался со ставшим ему уже родными клубом «Зенит» и Санкт-Петербургом. Футболист выложил видео, на котором он в костюме Дэдпула рассказывает о том, как прошли эти 7 лет сотрудничества с сине-бело-голубыми.

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Вот как выглядит Артем Дзюба в форме турецкого клуба «Адана Демирспор».