В районе Керчи сбит беспилотник

В районе Керчи сбили украинский беспилотник. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Беспилотный летательный аппарат сбит в четверг 18 августа в районе Керчи. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По информации Рогова, беспилотник сбили на значительном удалении от Крымского моста.

«По предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский беспилотник. Жертв и разрушений нет», — сообщил представитель администрации в своем Telegram-канале.

Ранее советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил о срабатывании систем ПВО в Керчи, уточнив, что Крымскому мосту ничего не угрожает.

Напомним, ранее советник Зеленского Подоляк заявил о планах Киева разрушить Крымский мост, назвав транспортную артерию, соединяющую полуостров с остальной частью России, «незаконной».

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