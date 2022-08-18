В Севастополе в районе аэропорта Бельбек ПВО сбили беспилотник
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вечером 18 августа сообщил, что предварительным данным, на северо-западе города в районе аэропорта Бельбек был сбит беспилотник.
Он также уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.
- Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО по предварительным данным был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал, - написал он в своем телеграм-канале.
Глава региона также призвал граждан соблюдать спокойствие, пишет "КП-Крым".
Также сегодня вечером член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что беспилотный летательный аппарат был сбит в районе Керчи. Он уточнил, что его удалось сбить на значительном удалении от Крымского моста.
Накануне советник украинского лидера Михаил Подоляк заявлял о планах Киева разрушить Крымский мост, назвав транспортную артерию, соединяющую полуостров с остальной частью России, "незаконной".