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Экономика18 августа 2022 20:05

Минпромторг прогнозирует увеличение доли электромобилей до 15% от авторынка РФ к 2030 году

Российский Минпромторг опубликовал проект Стратегии развития автопрома РФ до 2035 года
Мария ПАВЛОВА
Российский Минпромторг опубликовал проект Стратегии развития автопрома РФ до 2035 года.

Российский Минпромторг опубликовал проект Стратегии развития автопрома РФ до 2035 года.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доля импортных автомобилей в России к 2035 году сократится до 17 процентов. Сейчас она составляет порядка 40 процентов. Такая задача оговаривается в проекте стратегии развития российской автомобильной промышленности, который в четверг 18 августа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе сказано, что одной из ключевых целей стратегии отрасли до 2035 года является обеспечение технологического суверенитета российской автомобильной промышленности. Локализацию затрудняет, в частности, то обстоятельство, что большая доля производства электронных компонентов в авто в РФ не освоена, отмечается в документе.

Авторынок России в 2022 году может составить 800 тыс. штук, в 2035 - 1,9 млн штук, сказано в проекте.

Ранее Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России в автомобильной промышленности. Инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау должны быть российские, отметил глава государства.

Премьер Михаил Мишустин заявил о необходимости выстроить технологический суверенитет России в сжатые сроки.

Также сообщалось, что правительство России направит 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса в автопроме. Деньги пойдут на автокредитование, льготный лизинг, скидки по электротранспорту и газомоторную технику.