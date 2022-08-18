Минпромторг прогнозирует увеличение доли электромобилей до 15% от авторынка РФ к 2030 году

Российский Минпромторг опубликовал проект Стратегии развития автопрома РФ до 2035 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доля импортных автомобилей в России к 2035 году сократится до 17 процентов. Сейчас она составляет порядка 40 процентов. Такая задача оговаривается в проекте стратегии развития российской автомобильной промышленности, который в четверг 18 августа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе сказано, что одной из ключевых целей стратегии отрасли до 2035 года является обеспечение технологического суверенитета российской автомобильной промышленности. Локализацию затрудняет, в частности, то обстоятельство, что большая доля производства электронных компонентов в авто в РФ не освоена, отмечается в документе.

Авторынок России в 2022 году может составить 800 тыс. штук, в 2035 - 1,9 млн штук, сказано в проекте.

Ранее Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России в автомобильной промышленности. Инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау должны быть российские, отметил глава государства.

Премьер Михаил Мишустин заявил о необходимости выстроить технологический суверенитет России в сжатые сроки.

Также сообщалось, что правительство России направит 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса в автопроме. Деньги пойдут на автокредитование, льготный лизинг, скидки по электротранспорту и газомоторную технику.