ВСУ начали массированный обстрел Энергодара Фото: REUTERS

Поздним вечером 18 августа представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска начали обстрел города Энергодар, расположенного неподалеку от Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).

Он уточнил, что атака ведется из тяжелой артиллерии,.

- Идёт обстрел Энергодара! Боевики Зеленского с 22:50 открыли массированный огонь из тяжёлой артиллерии по городу энергетиков, - написал политик в своем телеграм-канале.

Рогов также уточнил, что по району Энергодара уже насчитывается как минимум 7 прилётов из тяжёлой артиллерии.

Также вечером 18 августа Владимир Рогов заявлял, что беспилотный летательный аппарат был сбит в районе Керчи. Он уточнил, что его удалось сбить на значительном удалении от Крымского моста.

После этого глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на северо-западе города в районе аэропорта Бельбек был сбит беспилотник.