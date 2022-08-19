Госдеп заявил о готовности США работать с Россией над договором СНВ

Госдеп завил о готовности США работать с Россией над договором СНВ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель госдепа Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты готовы работать с российской стороной над договором на смену ДСНВ (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) . Он также добавил, что документ не теряет своей ценности.

- Мы готовы, если Россия готова работать как ответственная ядерная держава, к переговорам о новых рамках на смену истекающему в ближайшие годы ДСНВ, - сказал он журналистам во время выступления на брифинге.

Прайс добавил, что Вашингтон считает необходимым придерживаться важных параметров ДСНВ.

8 августа сообщалось, что Россия уведомила США, что временно выводит из-под инспекций в рамках договора о СНВ свои объекты. В МИД РФ отметили, что российская сторона вынуждена прибегнуть к этой мере, поскольку Штаты якобы добивается перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают актуальные реалии.