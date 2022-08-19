Производство АКПП и подушек безопасности в России может начаться до 2035 года Фото: Shutterstock

Производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS и подушек безопасности может начаться в России до 2035 года. Об этом говорится в подготовленном Минпромторгом проекте стратегии автопрома, который опубликован на regulation.gov.ru.

- Задачи по обеспечению технологического суверенитета: создание производств критической компонентной базы в области силовых агрегатов и систем активной и пассивной безопасности, включая производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS, ESP, подушек безопасности, - сказано в документе.

Кроме того, в ведомстве намерены стимулировать создание российских производств автокомпонентов на базе собственных и лицензированных технологий.

Накануне сообщалось, что в России начали выпускать "упрощенные" авто без подушек безопасности. Новые машины будут продаваться по более выгодным ценам. Первые такие авто уже сошли накануне с конвейеров, однако как оказалось, такая новинка обрадовала далеко не всех.

Также сайт KP.RU писал, что доля импортных автомобилей в России к 2035 году сократится до 17%. Сейчас она составляет порядка 40%.