В России приостановили публикацию данных об иммунитете к коронавирусу до формирования новой методологии расчета
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В России портал стопкоронавирус.рф сообщил о приостановке публикации данных о коллективном иммунитете к коронавирусной инфекции.
Отмечается, что это связано с формированием новой методологии расчета.
- Учитывая необходимость создания новых подходов к оценке коллективного иммунитета публикация данных на стопкоронавирус.рф приостанавливается до формирования новой методологии расчета уровня коллективного иммунитета, - сообщается на портале.
Отмечается, что в последнее время в мире растет число инфицированных из-за штамма "омикрон" и его новых подвидов (BA.4 и BA.5).
Напомним, в июле 2022 года Минздрав России зарегистрировал новую назальную вакцину против коронавируса "Салнавак". над ее созданием работали специалисты из компании "Генериум". Отмечается, что препарат будет выпускаться в виде назального спрея. Это комбинированная векторная вакцина, состоящая из двух компонентов на основе аденовирусных векторов.