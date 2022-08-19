В России приостановили публикацию данных об иммунитете к коронавирусу до формирования новой методологии расчета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России портал стопкоронавирус.рф сообщил о приостановке публикации данных о коллективном иммунитете к коронавирусной инфекции.

Отмечается, что это связано с формированием новой методологии расчета.

- Учитывая необходимость создания новых подходов к оценке коллективного иммунитета публикация данных на стопкоронавирус.рф приостанавливается до формирования новой методологии расчета уровня коллективного иммунитета, - сообщается на портале.

Отмечается, что в последнее время в мире растет число инфицированных из-за штамма "омикрон" и его новых подвидов (BA.4 и BA.5).

Напомним, в июле 2022 года Минздрав России зарегистрировал новую назальную вакцину против коронавируса "Салнавак". над ее созданием работали специалисты из компании "Генериум". Отмечается, что препарат будет выпускаться в виде назального спрея. Это комбинированная векторная вакцина, состоящая из двух компонентов на основе аденовирусных векторов.