Россияне вывели за рубеж рекордные $4,7 млрд валюты в июне 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В июне 2022 года общая сумма операций россиян в пользу иностранных банков достигла рекордного значения и составила 4,7 миллиарда долларов.

Отмечается, что граждане вывели столько средств после того, как Банк России ослабил ограничения на переводы, а кредитные организации ввели комиссии за хранение валюты на счетах в РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику регулятора об операциях домохозяйств.

Данный показатель, как уточняет издание, является рекордным как минимум с 2018 года. Кроме того, данные ЦБ еще свидетельствуют и о том, что объем операций с банками-нерезидентами увеличился более чем втрое по сравнению с маем. В апреле же показатель держался на уровне 1,5 миллиарда долларов.

Накануне сайт KP.RU писал, что российским гражданам, которые хранят часть денег в валюте стран, применивших антироссийские ограничения, рекомендовали обдумать открытие счета за границей на фоне действующих санкций.