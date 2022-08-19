Посол РФ Антонов заявил, что США запугали международные компании политикой санкций

Анатолий Антонов Фото: Евгения ГУСЕВА

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что международные компании запуганы хаотичной и бессмысленной политикой западных санкций, введенных против России.

Он считает, что бессмысленные ограничения стали огромными издержками для бизнеса и граждан.

- Результатом хаотичного нагромождения Вашингтоном бессмысленных ограничений стали огромные издержки для бизнеса и рядовых граждан. Финучреждения и международные компании, запуганные американскими регуляторами, опасаются осуществлять даже рутинные операции, - отметил дипломат.

Накануне Анатолий Антонов заявлял, что Соединенные Штаты продолжает "подливать масло в огонь" украинского конфликта, выделяя дополнительную помощь Незалежной. По его мнению, выделение на эти цели дополнительно 1 миллиарда долларов "подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса".