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Политика19 августа 2022 2:06

Посол РФ Антонов заявил, что США запугали международные компании политикой санкций

Он считает, что бессмысленные ограничения стали огромными издержками для бизнеса и граждан
София ГОНЧАРОВА
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов

Фото: Евгения ГУСЕВА

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что международные компании запуганы хаотичной и бессмысленной политикой западных санкций, введенных против России.

Он считает, что бессмысленные ограничения стали огромными издержками для бизнеса и граждан.

- Результатом хаотичного нагромождения Вашингтоном бессмысленных ограничений стали огромные издержки для бизнеса и рядовых граждан. Финучреждения и международные компании, запуганные американскими регуляторами, опасаются осуществлять даже рутинные операции, - отметил дипломат.

Накануне Анатолий Антонов заявлял, что Соединенные Штаты продолжает "подливать масло в огонь" украинского конфликта, выделяя дополнительную помощь Незалежной. По его мнению, выделение на эти цели дополнительно 1 миллиарда долларов "подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса".