Зеленский раскрыл главное условие для переговоров с Россией Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал про условие, при котором, по его словам, Киев готов начать переговоры с Москвой по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Как заявил глава государства, начало данного процесса возможно только в том случае, если российские силы покинут территории, которые находятся у них под контролем. Об этом Зеленский заявил по итогам трехсторонней встречи с Эрдоганом и Гутерришем, которая прошла во Львове 18 августа, сообщает Anadolu.

Ранее сайт KP.RU писал, что во Львове завершились переговоры Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша. Президент Турции одним днем съездил на Украину, чтобы обсудить экспорт зерна и возможные мирные переговоры для завершения спецоперации. Интересно, что Эрдоган на самолете долетел до Польши, а во Львов уже поехал на машине.

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