Что произошло в ночь на 19 августа Фото: Александр КОЦ

Госдеп тайно предупредил американский конгресс о последствиях и возникновении проблем, в случае признания России "страной-спонсором терроризма", пишет газета Politico. В частности отмечается, что в случае признания РФ "спонсором терроризма" со стороны Соединённых Штатов под угрозой могут оказаться многосторонние соглашения в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт.

Вечером 18 августа в Керчи сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков. По его словам, сейчас городу и Крымскому мосту ничего не угрожает.

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал про условие, при котором, по его словам, Киев готов начать переговоры с Москвой по вопросу урегулирования украинского конфликта. Как заявил глава государства, начало данного процесса возможно только в том случае, если российские силы покинут территории, которые находятся у них под контролем.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите "Большой двадцатки" (G20) на Бали. Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое цитирует слова президента Индонезии Джоко Видодо. Напомним, в конце июля помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что президент РФ примет участие в саммите G20, который пройдет с 15 по 16 ноября этого года.

Российский лидер указал главе ОСК Рахманова на убыточные контракты. Он отметил, что нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины.