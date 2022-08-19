The Nation: дряхлеющий Байден олицетворяет упадок США

Джо Байден Фото: REUTERS

"Дряхлеющий" президент США Джо Байден олицетворяет упадок страны, при этом его чиновники "живут на всю катушку и воссоздают холодную войну", отметил в публикации для издания The Nation обозреватель Том Энгельгардт.

"Я не вижу ничего удивительного в том, что Джо Байден (в свои 80 - старейший президент в нашей истории) планирует вновь баллотироваться в 2024 году… Честно говоря, разве по-своему это не идеально? Я хочу сказать: что лучше олицетворяет упадок Америки, чем с каждым днем дряхлеющий президент?" – отметил автор.

Ранее политолог заявил, что от имени Байдена США руководит “неизвестная группа”. Эксперт отметил, что эти люди получили власть над крупнейшей державой в мире, но никто их не выбирал. Так что сейчас крайне сложно прогнозировать исход праймериз, на политической арене могут появиться любые фигуры.

Также ранее сообщалось, что Байдена ожидает "энергетический кошмар" из-за роста цен на газ в США. Ситуация угрожает дальнейшим увеличением инфляции.