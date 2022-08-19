Академик Илькаев предложил вернуть флоту России тактическое ядерное оружие Фото: Алексей БУЛАТОВ

Корабли ВМФ России необходимо вновь оснастить тактическим ядерным оружием, заявил РИА Новости почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев.

Ученый стал участником церемонии открытия памятника адмиралу Высоцкому в Москве. Главнокомандующий ВМФ (2007-2012) адмирал Владимир Высоцкий умер 5 февраля 2021 года на 67-м году жизни.

"В этом вопросе ( возвращение тактического ядерного оружия на флот - прим. ред.) мы нашли с Высоцким полное взаимопонимание. Мы хотели, чтобы этот вопрос обсудили в Совбезе. Мы же великая морская держава и у нас должен быть соответствующий флот для защиты. Но чтобы построить такой флот, потребуется лет 100, это очень дорого. А пока следует защищать доступными способами - вернуть тактическое ядерное оружие, оно же находится на складах", - пояснил академик.

Ранее аналитик Коротченко предложил сдерживать НАТО размещением тактического ядерного оружия в России. Эксперт уверен, что готовящееся вступление Финляндии и Швеции в НАТО дает основания изменить военную доктрину.

Также ранее посол РФ в Британии Келин заявил, что Россия не намерена применять тактическое ядерное оружие на Украине. По его словам, у российской стороны есть строгий перечень условий применения такого вида оружия.