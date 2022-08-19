Global Times: несоответствие между упадком США и менталитетом сверхдержавы привело к хаосу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несоответствие между упадком Соединенных Штатов и их менталитетом сильнейшей державы является первопричиной существующего раскола и хаоса в мире, пишет китайское издание Global Times.

Суть проблемы,как указывается в статье, состоит не в том, что сделали или не сделали Россия или Китай, а в том, смогут ли США и западные страны преодолеть свои страхи по поводу собственного упадка.

С точки зрения международного порядка, Соединенные Штаты являются самым ярким представителем гегемонизма, в то время как Китай и РФ в действительности "защищают международный порядок, честность и справедливость". В случае, если США начнут вражду с Китаем и Россией, они "изолируют себя в мире", подытожило издание.

Ранее американский телеведущий телеканала Fox News Такер Карлсон опубликовал статью, в которой объяснил, почему в топливном кризисе в США виновато нынешнее руководство страны во главе с президентом Джо Байденом, а не действия других государств. Карлсон указал на необходимость провести причинно-следственную связь между происходящим и решениями политиков. Для примера он привел ситуацию с ценами на бензин, которую, по его мнению, можно охарактеризовать как катастрофу.