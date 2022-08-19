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Общество19 августа 2022 5:53

Депутат Крупник предложил постепенно переводить школы на пятидневку

Это поможет семьям проводить больше времени вместе
Елена АКИМОВА
Депутат Крупник предложил постепенно переводить школы на пятидневку

Депутат Крупник предложил постепенно переводить школы на пятидневку

Фото: Андрей КАРА

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил постепенно переводить все российские школы на пятидневную учебную неделю.

Изменение в рабочем графике, по мнению парламентария, должно коснуться начальные и средние классы. Так как особенно для маленьких детей учиться шесть дней в неделю – это тяжелое испытание.

В связи с этим депутат направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову, пишет RT.

- Дети не успевают отдыхать и проводить время с родными при таком графике, - отмечает парламентарий.

В некоторых регионах страны, где наблюдается дефицит школ, шестидневка является выходом из положения. А вот там, где проблем нет, можно было перейти на пятидневную учебную неделю.

- Там наличие или даже навязывание такой концепции вызывает вопросы и опасения, - подчеркивает депутат.

В связи с этим он предлагает оценить и дать ход идее по переводу школ на пятидневный рабочий график.

Тем временем, в России уже несколько лет обсуждается целесообразность перехода на четырехдневную рабочую неделю, сообщает телеканал "360".

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов полагает, что пока у страны нет такой возможности.

- Подобный формат работы подразумевает, что мы как минимум должны увеличить производительность труда не менее чем на 20–25%, - сказал он "Известиям"