Депутат Крупник предложил постепенно переводить школы на пятидневку Фото: Андрей КАРА

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил постепенно переводить все российские школы на пятидневную учебную неделю.

Изменение в рабочем графике, по мнению парламентария, должно коснуться начальные и средние классы. Так как особенно для маленьких детей учиться шесть дней в неделю – это тяжелое испытание.

В связи с этим депутат направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову, пишет RT.

- Дети не успевают отдыхать и проводить время с родными при таком графике, - отмечает парламентарий.

В некоторых регионах страны, где наблюдается дефицит школ, шестидневка является выходом из положения. А вот там, где проблем нет, можно было перейти на пятидневную учебную неделю.

- Там наличие или даже навязывание такой концепции вызывает вопросы и опасения, - подчеркивает депутат.

В связи с этим он предлагает оценить и дать ход идее по переводу школ на пятидневный рабочий график.

Тем временем, в России уже несколько лет обсуждается целесообразность перехода на четырехдневную рабочую неделю, сообщает телеканал "360".

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов полагает, что пока у страны нет такой возможности.

- Подобный формат работы подразумевает, что мы как минимум должны увеличить производительность труда не менее чем на 20–25%, - сказал он "Известиям"