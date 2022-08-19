В Крыму предупредили об эффекте бумеранга в случае ударов ВСУ по полуострову Фото: REUTERS

Любая попытка агрессии ударит бумерангом, только с намного более сильной отдачей и непоправимыми последствиями, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, комментируя сообщения о том, что Соединенные Штаты разрешили Украине атаковать полуостров при помощи оружия из США.

"Не нужно делать поспешных выводов по поводу этой информации. Как известно, цыплят по осени считают. Еще посмотрим, как украинские националисты вместо атак на Крым будут бежать с новых освобождаемых российской армией территорий. Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями", - заявил РИА Новости Крючков

Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома написала, что США допускают возможность использования поставляемого Украине оружия для проведения атак на Крым, считая это "самообороной".

Напомним, накануне Минобороны России сообщило, что Украина готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС 19 августа 2022 года для обвинения России в техногенной катастрофе. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина занимается ядерным шантажом в ситуации с Запорожской АЭС.