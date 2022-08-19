Apple обнаружила уязвимость в системе безопасности iPhone, iPad и Mac Фото: REUTERS

Компания Apple сообщила о проблемах с безопасностью устройств iPhone, iPad и Mac. Из-за выявленной уязвимости хакеры могут получить “полный административный доступ” к гаджетам. Рекомендуется обновление операционной системы iOS до последней доступной версии, сообщает AP.

Apple обнародовала отчеты о выявленных проблемах в среду, 17 августа. В компании уточнили, что выявить их получилось благодаря “анонимным исследователям”. При эксперты назвали наиболее “уязвимыми” смартфоны iPhone (модель 6S и более поздние), iPad 5-го поколения (и все последующие модели), iPad Pro и iPad Air 2, а также ноутбуки Mac с операционной системой MacOS Monterey и ряд моделей iPod.

Ранее сообщалось, почему Apple остановила продажи айфонов в России и что будет дальше.

Также ранее сообщала, что российские банки запустят аналог сервисов Apple Pay и Google Pay с 1 апреля 2022. На смену зарубежным сервисам придет СБПэй на базе Системы быстрых платежей Банка России.