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Политика19 августа 2022 6:46

Командир отряда "Троя" Новиков сообщил, что поставки оружия Украине стали практически неограниченными

Раньше поставки были скрытыми, отметил он
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Командир отряда "Троя" Новиков сообщил, что поставки оружия Украине стали практически неограниченными

Командир отряда "Троя" Новиков сообщил, что поставки оружия Украине стали практически неограниченными

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставки вооружения Украине от западных стран стали открытыми и практически неограниченными, заявил РИА Новости один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".

"В настоящее время поставки стали уже массированными. Если раньше это были скрытые поставки, то в настоящее время это уже в отрытую завозится, в неограниченном количестве фактически", - отметил Новиков.

Также он добавил, это не изменит итоговый результат, но оказывает некоторое влияние.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 августа 2022 года можно прочитать здесь.