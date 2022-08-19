Командир отряда "Троя" Новиков сообщил, что поставки оружия Украине стали практически неограниченными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставки вооружения Украине от западных стран стали открытыми и практически неограниченными, заявил РИА Новости один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".

"В настоящее время поставки стали уже массированными. Если раньше это были скрытые поставки, то в настоящее время это уже в отрытую завозится, в неограниченном количестве фактически", - отметил Новиков.

Также он добавил, это не изменит итоговый результат, но оказывает некоторое влияние.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 августа 2022 года можно прочитать здесь.