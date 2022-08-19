“Яблоко не в интернете выращено”: Лукашенко поручил привлечь школьников к возделыванию садов

Лукашенко поручил закреплять сады за учебными заведениями Белоруссии, фото: сайт правительства Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил чиновникам страны о своем поручении закреплять сады за учебными заведениями. Об этом белорусский лидер говорил в ходе совещания по вопросам закладки садов и обеспечения внутреннего рынка плодоовощной продукцией, сообщает агентство БЕЛТА.

Как отметил Лукашенко, эта практика хорошо показала себя в прошлом, поэтому ее следует возрождать.

“Это не значит, что пришкольные участки должны заменить сады интенсивного возделывания. Это не вместо. Это просто, чтобы наших детей хоть как-то к земле приучать, чтобы они понимали, что это яблоко стоит денег, что оно не в интернете выращено”, - отметил белорусский лидер.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что яблоки из Польши и Молдовы Беларусь может не дождаться. Беларусь должна сама выращивать яблоки, считает президент.

Также ранее глава Белоруссии заявил о прорыве в строительстве Союзного государства. Также он поздравил госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева с днем рождения.