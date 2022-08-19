МВД объявило в розыск осужденного за взятку в 3,25 млрд рублей депутата Госдумы Белоусова

Вадим Белоусов, фото: Андрей Булатов, duma.gov.ru

Депутат Госдумы Вадим Белоусов, которого осудили на 10 лет по делу о взятке в 3,25 млрд рублей, объявлен в розыск, это следует из данных в базе розыска МВД России.

"Белоусов Вадим Владимирович, 2 октября 1960 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", - уточняется в базе ведомства.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции 25 августа 2022 года рассмотрит жалобу защиты Белоусова. Сторона защиты оспаривает арест депутата в случае его задержания в рамках вынесенного ранее обвинительного приговора. Как рассказала сегодня, 19 августа, агентству ТАСС адвокат парламентария Людмила Айвар, жалобы на приговор и объявление депутата судом в розыск назначат позже.

Ранее сообщалось, что депутата Госдумы из Челябинска Вадима Белоусова признали виновным в получении взятки в сумме 3,25 млрд рублей. Приговор парламентарию зачитали в Московском городском суде. Уголовное дело связано с именем бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Вместе с Вадимом Белоусовым судили его 83-летнюю тещу, которая помогала незаконно получать деньги.