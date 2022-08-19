В МИД Литвы призвали отменить выданные россиянам туристические шенгенские визы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государствам Евросоюза следует незамедлительно аннулировать ранее выданные гражданам России туристические многократные шенгенские визы. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в комментарии, который опубликовало сегодня, 19 августа, издание Politico.

"Вместе нам следует найти общее действенное решение, чтобы сделать запрет на визы наиболее эффективным. И, начиная с настоящего момента, следует сказать ясное "нет" туристам из России и Белоруссии… Вместе с тем, продолжать принимать тех, кому необходимо убежище, а не каникулы в Европе", - написал он. Также чиновник предложил "аннулировать ранее выданные долгосрочные многократные визы", как минимум, на период, пока продолжается российская военная спецоперация на Украине.

Этот вопрос может вызвать раскол между странами Евросоюза, выдающими в настоящее время визы, и теми, которые прекратили это делать, полагает дипломат.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 августа 2022 года можно прочитать здесь.