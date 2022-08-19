Патрушев заявил, что Запад не прекращает готовиться к вооруженному конфликту с Россией

Николай Патрушев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад не прекращает вести подготовку к открытому вооруженному конфликту с Россией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"События вокруг Украины демонстрируют, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с Россией, к которому они не прекращают готовиться", - сказал Патрушев сегодня, 19 августа, в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), его заявление цитирует пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Эти планы Запада уже признаны официально и закреплены в принятых на саммите НАТО в Мадриде доктринальных документах альянса, напомнил секретарь Совбеза РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 августа 2022 года можно прочитать здесь.