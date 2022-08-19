Сын Никаса Сафронова располнел до 300 килограмм “из-за санкций”

Лука Затравкин, фото: соцсети

За короткий промежуток времени Лука Затравкин, всегда отличавшийся крупными габаритами, располнел почти до 300 килограммов. Отец молодого человека, знаменитый художник Никас Сафронов, сообщил журналистам, что на ситуацию повлияли санкции.

Никас Степанович пытается уговорить наследника взяться за себя, но это у него плохо получается.

“Замечу, что Лука впервые за долгое время вдруг так резко прибавил в весе. Санкции недружественных государств так повлияли! На примере Луки мы видим всю их несостоятельность. По задумке недоброжелателей, россияне должны были страдать от голода. Но с введением ограничений и после ухода из нашей страны разных фастфуд-компаний и западных производителей продуктов питания наши граждане не стали питаться хуже. А некоторые, судя по Луке, даже лучше. Могу этому только порадоваться!”, - пошутил Сафронов.

Также художник добавил, что постоянно беседует с сыном на тему того, что тот должен заняться своей внешностью, но делает это только в форме советов, а не строгого давления

Ранее Лука Затравкин сообщал журналистам, что весит 242 килограмма и худеть не планирует.