Вице-адмирал Виктор Соколов подтвердил назначение врио командующего Черноморским флотом

Вице-адмирал Виктор Соколов. Фото: mil.ru

Вице-адмирал Виктор Соколов подтвердил назначение на должность врио командующего Черноморским флотом. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, соответствующий приказ подписан 10 августа 2022 года.

Виктор Соколов с 2020 года занимал пост начальника Военно-морской академии имени Кузнецова. До этого на протяжении семи лет был заместителем командующего Северным флотом.

Как ранее писал сайт "КП-Севастополь", на пост командующего Черноморским флотом России заступил вице-адмирал Виктор Соколов. Соответствующий приказ подписал главком. Новый командующий уже представлен Членам военного совета ЧФ в Севастополе.

В тот же день на Черноморском флоте России отказались подтверждать сообщения о смене главнокомандующего, посоветовав не верить этим "сплетням".

"Не верьте сплетням. Когда будет назначен, тогда будет официально об этом сообщено", - уточнили в отделе информационного обеспечения соответствующей структуры.