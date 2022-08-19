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Звезды19 августа 2022 9:20

Собчак оценила ребрендинг Starbucks: “Не будет плесневелых булок”

Телеведущая прокомментировала новость об открытии в Москве нового Starbucks, принадлежащего Тимати
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Ксения Собчак

Ксения Собчак

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак обратила внимание в личном микроблоге, что в Москве открылся новый Starbucks, которым теперь владеет Тимати. Сеть кофеен получила название Stars Coffee, его телезвезда нашла созвучным с прежним.

Также Собчак отметила, что рада тому, что ситуация не сложилась так, как это получилось со “Вкусно и точка”. Логотип тоже довольно узнаваемый, хотя и измененный. Вместо русалки с парой хвостов там изображена девушка в кокошнике, цвета тоже знакомые, но в других оттенках.

“Все очевидно и логично”, - подытожила Ксения Собчак.

Также телеведущая уверена, что Тимати лучше справится с ребрендингом. В частности, в его случае меньше рисков того, что повторится история с мемами и плесневелыми булками, как это произошло с “обновленным” Macdonald’s.

Ранее сообщалось, что запустившая себя Ксения Собчак возвращается в Россию на заработки. Отмечалось, что все последние недели блондинка появлялась на людях немытой и нечесаной. А свои “колтуны на голове” объясняла экономией средств.

Также ранее Ксению Собчак выставили с большим животом. Фото телезвезды, сделанное в Дубае, произвело фурор.