Собчак оценила ребрендинг Starbucks: “Не будет плесневелых булок”

Ксения Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак обратила внимание в личном микроблоге, что в Москве открылся новый Starbucks, которым теперь владеет Тимати. Сеть кофеен получила название Stars Coffee, его телезвезда нашла созвучным с прежним.

Также Собчак отметила, что рада тому, что ситуация не сложилась так, как это получилось со “Вкусно и точка”. Логотип тоже довольно узнаваемый, хотя и измененный. Вместо русалки с парой хвостов там изображена девушка в кокошнике, цвета тоже знакомые, но в других оттенках.

“Все очевидно и логично”, - подытожила Ксения Собчак.

Также телеведущая уверена, что Тимати лучше справится с ребрендингом. В частности, в его случае меньше рисков того, что повторится история с мемами и плесневелыми булками, как это произошло с “обновленным” Macdonald’s.

Ранее сообщалось, что запустившая себя Ксения Собчак возвращается в Россию на заработки. Отмечалось, что все последние недели блондинка появлялась на людях немытой и нечесаной. А свои “колтуны на голове” объясняла экономией средств.

Также ранее Ксению Собчак выставили с большим животом. Фото телезвезды, сделанное в Дубае, произвело фурор.