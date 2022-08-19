В России выявлено 37 609 случаев заражений коронавирусом на 19 августа 2022 года Фото: REUTERS

В России за сутки, по данным на 19 августа 2022 года, выявили 37 609 новых случаев заражений коронавирусом. Более 3,4 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализированы в РФ за сутки, что на 2,3% больше, чем накануне, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

"По данным на 19 августа 2022 года в России: количество госпитализаций за сутки составило 3 349 человек и увеличилось по сравнению с предыдущими сутками на 2,3%", - говорится в сообщении.

Рост числа госпитализаций зафиксирован в 38 российских регионах, сокращение - в 39, ситуация осталась прежней в восьми областях страны.

Ранее иммунолог Жемчугов дал прогноз, когда закончится пандемия коронавируса.

Также сайт KP.RU ранее приводил прогнозы экспертов по поводу того, когда ожидать окончания пандемии COVID-19. Так, греческий ученый, исследователь экологической инженерии Демосфен Сарияннис рассчитал, что штамм "Омикрон" станет последней мутацией коронавируса и пандемия закончится уже в феврале 2022 года.